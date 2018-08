Ce spune Tudorel Toader despre intalnirea cu sefa DNA si Augustin Lazar

tudorel toader google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, dupa intalnirea cu procurorul general si cu sefii DNA si DIICOT, ca cea mai importanta concluzie a fost aceea de a se pune capat suspiciunilor cu privire la situatia delegarilor procurorilor si sa se declanseze procedurile de ocupare a posturilor, in conditiile legii. O noua lovitura pentru Kovesi. Ministrul Justitiei a luat hotararea: Vom face verificari la DNA "Concluzia pe care eu o consider cea mai importanta a intrevederii de astazi este aceea ca vrem sa punem capat suspiciunilor si intrebarilor cu privire la delegari - de ce, pana cand, in ce conditii -, sa facem o clarificare ce avem vacant si sa declansam procedurile de ocupare ...