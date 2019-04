Ce spune Tudorel Toader despre repatrierea detinutilor  din Italia

Tudorel Toader 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); 13 romani condamnati in Italia au fost urcati in avion si trimisi in Romania pentru a-si ispasi pedepsele. Patru dintre romani sunt condamnati pentru crima, sapte pentru rapire si trafic de fiinte umane, si doi pentru jaf. Tudorel Toader despre intentia lui Iohannis: Sa SCHIMBE Constitutia! Intrebat in legatura cu acest subiect, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca este o dovada ca celelalte tari europene care vor sa repatrieze detinutii romani au incredere ca acestia vor avea conditii bune de executare a pedepselor in Romania. Toader despre referendum si Ordonante: In Constitutie este aceasta abilitare a Guvernului de a emite Ordonante de Urgenta „Odata adusi in tara, vo ...