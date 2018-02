Ce spune Viorica Dancila despre raportul lui Tudorel Toader

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viorica Dancila vorbeste despre ultimul raport prezentat de Tudorel Toader As fi preferat sa vorbesc despre aceasta intalnire(premierul s-a intalnit in aceasta dupa amiaza cu familia regala a Romaniei). Am vorbit despre anul centenar si despre asigurarea presedintiei Uniuni Europene. Justitia trebuie sa fie libera, nimeni nu trebuie sa intervina Am ascultat fiecare punct in parte, totul trebuie sa isi urmeze cursul. Nimeni nu ar trebui sa intervina. In aceastaa tara avem o constitutie, avem legi Nu conteaza daca eu sustin sau nu un punct de vedere, conteaza ca in ceea ce s-a scris acolo sa fie adevarat. Daca este adevarat, aceste lucruri sunt ingrijoratoare, trebuie sa se ia o decizie Vreau un echilibru, o colabora ...