Ce spunea actrita Carmen Stanescu, la 91 de ani: „Ne uram unii pe altii, asa cum niciodata nu s-a intamplat. Un popor e civilizat cand…

Remarcabila actrita Carmen Stanescu s-a stins joi din viata la varsta de 92 de ani, dupa o viata traita cu distinctie si cu eleganta. Actrita, care s-a nascut pe 29 iulie 1925, a avut o cariera de peste trei decenii la Teatrul National din Bucuresti. In urma cu 1 an, aceasta isi povestea implinirile si durerile. A trait o dragoste ca in povesti alaturi de sotul ei, actorul Damian Crasmaru. Carmen Stanescu s-a nascut in Bucuresti, cand acestuia i se spunea inca „Micul Paris". A copilarit intr-o casa boiereasca, cu pian, cu mobile aduse de la Viena, inconjurata de o gradina, undeva pe Calea Vacarestilor, pe vremea cand trasurile aveau ultima statie in fata Teatrului National, distrus de b ...