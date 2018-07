Ce spunea Ilie Micolov inainte sa moara

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cu un an si jumatate inainte sa moara, Ilie Micolov dadea un interviu in care vorbea despre viata sa si despre problemele sale de sanatate. „Stiu ca n-am voie grasimi, ma cearta si doctorii, dar eu mi-am facut provizii pentru iarna, asa mancau si parintii nostri, dar si bunicii, si nimeni n-a murit de la slanina', spunea Ilie Micolov pentru click.ro „Pai, doctorii iti zic sa nu bei, sa nu fumezi, sa nu mananci prajeli. Numai ca eu am o gramada de prieteni care le-au urmat sfatul si acum sunt in groapa, erau chiar mai tineri decat mine. Fizioterapeutii sunt si ei priceputi, insa daca ai trait intr-un anume stil si vine acum cineva si zice sa-ti schimbi regimul de viata, poate fi fatal, caci organismul nu e obisnu ...