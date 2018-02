Ce studii are Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii “Asia Express” de la Antena 1?

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mereu frumoasa, cu o prezenta de spirit deosebita, cariera in televiziune a Ginei Pistol este in continua ascensiune, fiind “liderul” cuplurilor din emisiunea “Asia Express”, emisiune produsa si difuzata de Antena 1, luni si marti in Prime-Time. La finalul emisiunii de marti, 28 februarie, Gina le spunea concurentilor: "Sunt mandra de voi!". Bomba in showbiz! Gina Pistol si Smiley se casatoresc?! Loredana Groza i-a dat de gol! Cine va fi domnisoara de onoare Se spune mereu ca, daca ai carte, ai parte, insa regula are si exceptii. Daca renumitii prezentatori din Romania au fie o diploma universitara de studii, fie au reusit sa absolve macar cativa ani de facultate, Gina Pistol este printre puti ...