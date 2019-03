Ce subiecte au primit elevii de clasa a VIII-a la simularea examenelor de Evaluare Nationala la Matematica - FOTO

evaluare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simularea examenelor de Evaluare Nationala continua astazi cu testarea elevilor de clasele a VII-a si a VIII-a la Matematica. Subiectele de simulare sunt concepute de Ministerul Educatiei, sunt aceleasi pentru toate scolile si pot sa fie rezolvate in 2 ore. Accesul elevilor in sali este permis in fiecare zi de simulare pana la ora 8:30, potrivit regulilor de simulare anuntate de Minister. Subiecte Simulare Evaluare Nationala 2019 Elevii de clasa a VII-a au aflat ca vor sustine simulare abia in urma cu o luna. Cum a decurs prima proba a simularii Examenului de Evaluare Nationala la Iasi Tot atunci, din documentele de simulare trimise de Minister catre partenerii sai institutionali de dialog social a afla ...