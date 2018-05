Ce suma de bani a castigat Simona Halep in primele patru luni ale anului

Simona Halep 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep se afla pe primul loc in clasamentul mondial al tenisului feminin (WTA), iar aceasta reusita se reflecta si in incasarile romancei. Potrivit unui clasament publicat de revista Forbes, Simona Halep a incasat in primele luni ale anului suma de 2.260.298 de Dolari. Simona Halep este depasita in acest top de Caroline Woznicki. Daneza este cea care a invins-o pe Halep in finala de la Australian Open si a castigat in prima parte a anului 3.344.879 de Dolari. Vezi si: Performanta! Simona Halep a egalat recordul Dinarei Safina în clasamentul all-time WTA! Tot in clasamentul realizat de Forbes a fost inclusa si Naomi Osaka. Aceasta a avut castiguri in valoare de 1.624.03 ...