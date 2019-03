Ce suspendare risca Neymar pentru ca a criticat arbitrajul de la meciul cu Manchester United

Neymar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UEFA a deschis o procedura disciplinara impotriva atacantului brazilian Neymar de la Paris Saint-Germain, dupa ce jucatorul a criticat arbitrajul de la meciul cu Manchester United, din returul optimilor Ligii Campionilor. Neymar, accidentat, nu a evoluat in meciul pierdut de PSG, scor 1-3, insa a scris pe retelele de socializare ca arbitrajul a fost o rusine. Neymar, vizat de o ancheta UEFA pentru o postare pe o retea de socializare Potrivit The Times, brazilianul risca trei etape de suspendare pentru aceste afirmatii. La 6 martie, Manchester United s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a invins, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Paris Saint-Germain, in mansa secunda a optim ...