Ce teapa a luat Daniel Buzdugan in vacanta din Grecia: ”Era o gasca de romani…” Este de necrezut ce a putut sa pateasca!

Daniel Buzdugan a dezvaluit, la emisiunea lui Teo Trandafir, ca a fost dezamagit de atitudinea unor persoane in Grecia, acolo unde isi petrecea concediul. El a spus ca indivizii pareau oameni ok, dar a fost profund surprins la final. Vedeta de radio si televiziune, care este indragostit de Grecia, de altfel, majoritatea vacantelor acolo si el petrece, a avut parte de clipe frumoase, dar a avut si unele probleme. „Am avut peripetii cu romani. Eram la un hotel foarte misto, pe plaja. Era o gasca de romani care se plimbau pe acolo, ne-am imprietenit cu ei, i-am invitat la masa, am facut eu cinste cu cateva sucuri si alte bauturi, am trecut totul pe camera mea. Apoi am plecat de acolo, am mers pe o alta plaj ...