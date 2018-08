Ce testament a lasat de parintele Argatu: Iata rugaciunea de 9 zile care dezleaga vraji si da spor

Parintele Argatu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marele duhovnic roman, parintele sucevean Ilarion Argatu a lasat cu ani in urma un testament deosebit de pretios, pentru milioane de credinciosi din Romania. Testamentul duhovnicesc este un tezaur in care se impletesc taine din primordialul Creatiei divine dar si elemente de exercitiu mistic ortodox de post si rugaciune, care dezleaga magia neagra, vrajile aduce spor in casa si impacare in familii. Acest canon dureaza in total doar 9 zile, cifra simbolica, tinand cont ca este vorba de 9 cete de ingeri sau de pacate care se trag pana la al noualea neam. Laitmotivul cifrei 9, se regaseste de altfel si in cele 9 zile cat dureaza acest canon deosebit de eficient si incredibil de mistic. In celebra carte ...