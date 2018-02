Ce ti se intampla cand dormi. 9 schimbari incredibile care au loc in organism fara sa ai habar

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ce ti se intampla cand dormi? Logica iti spune ca, in timpul somnului, organismul trece “pe avarii” – in lipsa activitatii, se poate relaxa, nu-i asa? In realitate, lucrurile stau invers: organismul lucreaza intens, in special sa “repare” ce s-a stricat la nivel celular, iar creierul “face curatenie” in ce a stocat peste zi… Iata noua dintre cele mai ciudate lucruri care ti se intampla cand dormi. 1. Paralizezi. Cand intri in faza de somn profund, muschii mainilor si picioarelor intepenesc. In cazul celor care sufera de narcolepsie, aceasta stare de paralizie musculara se mentine cateva secunde sau chiar cateva minute dupa trezire; toti cei care au trecut prin asta spun ca este o ...