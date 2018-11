Ce ti se intampla daca bei apa calda cu miere dimineata, pe stomacul gol

Majoritatea oamenilor cunosc beneficiile pentru sanatate ale mierii, insa amestecul acesteia cu apa calduta are efecte de-a dreptul miraculoase. Mierea in combinatie cu apa da nastere unui compus care mareste capacitatea devindecare a apei in sine, iar acest lucru a fost dovedit stiintific.



Amestecul de apa si miere este rapid absorbit de organism. Acesta va imbunatati digestia, toate partile tractului gastro-intestinal, si va ajuta la stimularea intestinelor lenese. De asemenea, imbunatateste si imunitatea organismului pentru a lupta cu raceala si gripa de sezon.



Parazitii care populeaza tractul digestiv vor fi eliminati cu aceasta apa vindecatoare care va curata colonul de depozitele fecale. Deci, in cazul in care observati o cresterea in greutate la inceputul acestui proces nu intrati in panica, deoarece pietrele fecale sunt cele care se umfla. Aceasta este faza de inceput a eliminarii lor din corp, potrivit secretele.com. In timp, colonul va incepe sa functioneze normal. Consumul de apa miere va restabili microflora intestinala.



In plus, prin consumul de apa calda cu miere nu veti mai avea probleme cu urinatul necontrolat in timpul noptii. Mierea functioneaza ca un higroscop, ea colecteaza apa, iar astfel rinichii si vezica urinara nu se obosesc in timpul noptii. Apa aceasta ar trebui sa fie consumata in primul rand dimineata devreme, pe stomacul gol, intrucat in acea perioada organismul absoarbe cel mai mult.



Aceasta bautura uimitoare cu puteri vindecatore extraordinare ar trebui sa fie consumata si seara tarziu, inainte de a merge la culcare. Tot timpul trebuie sa va asigurati ca produsul este proaspat facut. Atentie – bautura nu trebuie preparata inainte cu mult timp de a fi consumata, noteaza secretele.com.

