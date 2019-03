ficat gras google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Organismul stocheaza grasime in multe zone ale corpului pentru a fi folosita ca si… combustibil. Desi ficatul este partial alcatuit din grasimi, atunci cand acestea sunt intr-o proportie prea mare, nu-i un semn bun. Un ficat gras va necesita mai multa atentie in privinta alimentatiei. Iata ce trebuie sa mananci daca ai ficatul gras: Exista doua tipuri de boli hepatice grase: alcoolica si nonalcoolica. O situatie speciala este cea a bolii hepatice grase din cauza sarcinii. Indiferent de cauze, un ficat gras nu va putea functiona corect, existand riscul de a dezvolta diverse alte probleme in organism. Prima recomandare va fi de modificare a alimentatiei si practicarea de exercitii fizice. In fun ...