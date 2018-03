Ce trebuie sa stie pescarii sportivi despre pescuitul in Delta Dunarii. O noua conditie a fost impusa. Este pentru prima data in istoria Rezervatiei

"Îi vom controla pe pescarii sportivi ca şi anul trecut, atunci când am făcut oarece ordine în zonele cu presiune mare, Roşu, Isac, Uzlina, Chiril, Fortuna şi Şontea. Am dat grămezi de amenzi şi am confiscat lansete şi alte bunuri ale unor pescari recreativi care veneau în Deltă doar pentru ştiucă. Targetul nostru şi al Comisariatului de control integrat este pescuitul recreativ la ştiucă şi pescuitul la scrumbie", a afirmat guvernatorul Muşetescu.