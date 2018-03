Ce trebuie sa verifici inainte de a paria online?

Sportul reprezinta una din atractiile principale in lume, fie ca vorbim de hobby-uri, relaxare sau turism. Daca in Europa fotbalul este fara indoiala sportul rege, in Statele Unite baschetul, fotbalul american sau hockey-ul sunt la mare cautare. De la mic la mare, milioane de oameni umplu anual arenele, iar interesul pentru sport este din ce in ce mai ridicat. Odata cu asta insa, au aparut si pariurile sportive . Oamenii incearca sa ofere o doza de adrenalina atunci cand urmaresc o partida, asadar pariaza pe diferite pronosticuri. Incet incet casele de pariuri stradale au inceput sa piarda teren, oamenii preferand din ce in ce mai mult parierea online. Fie ca vorbim de sporturi reale, sporturi virtuale sau casino online , oamenii pariaza din ce in ce mai des, in cautarea unui venit extra. Toate pronosticurile sunt la doar cateva click-uri distanta, iar fondurile ajung direct in conturile utilizatorilor. Asadar, inainte de a opta pentru un astfel de site, ce trebuie sa stii?

In primul rand, o casa de pariuri online e nevoie sa fie inregistrata intr-o tara, supunandu-se astfel legilor din respectiva tara. Astfel, casa de pariuri in speta primeste licenta in acea tara, iar apoi este legitimata si isi poate deschide platforma catre utilizatori. Bineinteles, orice casa de pariuri are nevoie si de o licenta internationala. Exista o tendinta cunoscuta de catre utilizatorii mai experimentati, prin care marile casa de pariuri isi au sediile in tari exotice precum Malta sau Gibraltar, acestea fiind state in care impozitele sunt infime. Asadar, nu va lasati inselati de acest lucru; o casa de pariuri licentiata intr-o tara mica nu trebuie evitata, sub nicio forma. Orice utilizator nou in domeniu care doreste o siguranta inaintea deschiderii unui cont, poate solicita site-urilor care ofera licentiere o confirmare in privinta casei de pariuri in speta, astfel principala indoiala putand fii eliminata. Problemele pentru cetatenii Romaniei intervin in aceste momente daca vorbim de mari agentii care s-au retras de pe piata din tara noastra, din varii motive. Printre acestea putem aminti celebrele Bet365 sau Bwin, parierea la cele doua fiind ilegala de pe teritorul Romaniei. Aceste lucruri sunt la dispozitia oricui printr-o simpla cautare pe Google. Pentru un plus de incredere inaintea deschiderii unui cont, puteti cere parerea pariorilor mai experimentati. Forumurile sunt o alternativa buna, acolo diferiti utilizatori schimband pareri despre cote, mentenanta site-urilor sau gradul de siguranta al conturilor. Au existat multe cazuri ale unor agentii “fantoma” aparute peste noapte, care au luat banilor noilor clienti si apoi s-au facut disparuti. De aceea sfatul pariorilor experimentati este acela de a se utiliza doar platformele celebre, bine cunoscute in Romania, precum Unibet, Netbet, Fortuna s.am.d. Acordati o mare atentie si verificarii conturilor inainte de aparia. Aceasta verificare ii asigura pe conducatorii site-urilor de faptul ca persoana in speta este reala, indeplineste varsta minima pentru a paria si nu incearca sa abuzeze de bonusurile oferite la inceput. De obicei se cer copii dupa actele de baza, precum buletin, extras de cont sau o factura de telefon.

In concluzie, pe teritoriul Romaniei se poate paria doar la agentiile licentiate de cei de la ONJN (Oficiul National pentru Jocuri de Noroc), asadar mare atentie in alegerea platformei. Nu incercati sa accesati site-uri interzise in Romania, documentati-va inainte de a paria despre licentiere, cereti parerea altor utilizatori mai experimentati si pariati in limitele bugetului fiecaruia .

