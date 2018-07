Ce veste pentru șoferi! Asta este greșala polițistului care te scapa de amenda

Doi barbati au deschis focul asupra unei multimi adunate, sambata seara, in fata unui centru comercial din New Orleans, omorand trei persoane si ranind alte sapte, conform politiei.

Basistul, compozitorul și producătorul Vali Rotaru a murit. Anunțul a fost făcut de soția lui care este devastată de durere. (Promotiile zilei la monitoare) Cunoscutul basist, compozitor și producător, Vali Rotari, a decedat ieri, 28 iulie, din cauza unei boli necruțătoare, cancer. Anunțul trist a fost făcut chiar de soția lui Vali Rotari care i-a […] The post Vali Rotari a murit. Anunțul a fost făcut de soția lui: ”Vali al meu a plecat într-o lume mai bună…” appeared first on Cancan.ro.