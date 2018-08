Ce vor face preotii in timpul ceremoniei de reinnoire a juramintelor dintre Cristina Siscanu si Madalin Ionescu! Avem detalii de ultima ora

Cristina Siscanu si Madalin Ionescu vor pasi astazi din nou in biserica pentru a merge in fata altarului.

Cei doi soti, a caror cununie religioasa a avut loc in urma cu 7 ani, isi vor reinnoi juramintele unul fata de altul, in fata lui Dumnezeu.

Ceremonia religioasa va avea loc la Biserica Nasterea Maicii Domnului, amplasata in Otopeni, lacasul de cult agreat de familia Ionescu, unde Madalin Ionescu si Cristina Siscanu si-au botezat si fetita.

Emotionata, dar fericita ca a reusit sa organizeze acest eveniment, Cristina Siscanu ne-a explicat ce se va intampla in timpul slujbei.

“Preotii ne vor tine o slujba speciala. Nu este ca cea de la nunta, este mult mai mica. Parintele mi-a explicat ca se numeste “slujba de multumire” si se aseamana foarte mult cu cea pe care ei o tin in cadrul “Nuntii de Argint”, pentru persoanele care implinesc 25 de ani de casnicie.

Dupa ceremonie si sfintirea verighetelor, vom organiza o petrecere restransa. Vom avem aproximativ 50 de invitati.

Oricum, este al treilea eveniment mare pe care il organizam in familia noastra in ultimul an. In noiembrie anul trecut a fost botezul Petrei, anul acesta ruperea turtei ei si acum ceremonia de reinnoire a juramintelor noastre”, a explicat Cristina Siscanu.

