Cea de-a 30-a editie a European Film Festival in Lima de anul acesta va prezenta intre 2 si 18 octombrie peste 50 de filme si doua proiectii de scurtmetraje

Cea de-a 30-a ediţie a European Film Festival in Lima de anul acesta va prezenta între 2 şi 18 octombrie peste 50 de filme şi două proiecţii de scurtmetraje în opt oraşe din Peru, au informat organizatorii citaţi de EFE preluată de Agerpres.

Festivalul, care este organizat de Ambasadele ţărilor membre ale Uniunii Europene, delegaţia UE şi Filmoteca Pontificală a Universităţii Catolice din Peru (PUCP), va avea se va desfăşura în Lima, Arequipa, Cusco, Iquitos, Lambayeque, Trujillo, Huancayo şi Piura.Potrivit organizatorilor, în total vor avea loc peste 200 de proiecţii în 16 locaţii din Lima şi alte zece locaţii din alte şapte oraşe ale ţării. Printre invitaţi se numără cineaşti spanioli Carlos Marques-Marcet, regizor al filmelor '10.000 km' şi 'Tierra Firme', şi Meritxell Colell, realizatoarea lungmetrajului 'Con el viento'.Va fi prezentă şi cineasta italiană Margherita Ferri, care a lansat în premieră filmul său de debut 'Zen in the Ice Rift', la Festivalul de la Veneţia.Proiecţiile, care vor fi gratuite în majoritatea locaţiilor, vor reuni lungi şi scurtmetraje din Germania, Austria, Belgia, Cipru, Croaţia, Slovenia, Spania, Finlanda, Franţa, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia şi Malta. Vor fi prezentate de asemenea filme din Olanda, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Republica Cehă, România, Suedia şi Elveţia - ca ţară invitată.La secţiunile Ficţiune, Documentare şi Animaţie, festivalul va aduce un omagiu cineastului suedez Ingmar Bergman, cu proiecţia filmelor 'The Seventh Seal', 'Persona', 'Saraband' şi 'Skepp till India land'.I se va aduce de asemenea un tribut actriţei franco-germane Romy Schneider, cu proiecţia filmelor 'Prinţesa Sissi', 'Piscina', 'César şi Rosalie', 'Întâmplările vieţii' şi 'Infiernul lui Henri-Georges Clouzot'.Cea de-a 30-a ediţie a European Film Festival in Lima va include şi atelierul 'Cortos en proceso: laboratorio de creación y dirección', condus de Marianela Vega, fiind alese 8 proiecţii ale tinerilor regizori care vor primi sfaturile unor regizori consacraţi, precum spaniolii Marques-Marcet, Colell şi italianca Ferri.