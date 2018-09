Wineculture google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 22 - 23 septembrie se va desfasura la Palas Mall Iasi, in Atrium, cea de-a doua editie a Festivalului International de Vinuri „Vin la Cultura”. Organizat de OSR 2011 (Organizatia Somelierilor din Romania 2011), evenimentul se va bucura si in acest an de o participare numeroasa, confirmandu-si deja prezenta peste 35 de crame din Italia, Republica Moldova si Romania. La fel ca anul trecut, va fi organizat si Concursul de Vinuri al Somelierilor, care se va desfasura pe 21 septembrie, urmand ca vinurile medaliate sa fie anuntate in cadrul festivitatii de deschidere a festivalului. La cele peste 50 de standuri vor putea fi degustate aproximativ 400 de vinuri, iar in timpul Festivalului v ...