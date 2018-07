Cea de-a sasea editie a cinematografului in aer liber - CineParK

În zilele de weekend din perioada 26 iulie şi 12 august 2018, are loc cea de-a şasea ediţie a cinematografului în aer liber - CineParK, în Parcul Regele Mihai I, intrarea Charles de Gaulle, conform https://www.creart.ro În programul evenimentului sunt incluse peste 20 de filme artistice de aventură, animaţie, fantezie, comedie, dramă, acţiune şi science-fiction, printre care: "Life of Pi", "Interstellar", "Eternal Sunshine of the Spotless Mind", "Joy", "500 Days of Summer", "Jack Ryan: Shadow Recruit", "The way, way back". Printre filmele dedicate copiilor ce vor rula în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, pot fi enumerate: "Wall-E", "Ferdinand", "The Book of Life", "We bought a Zoo", "Brave", "Wreck-it Ralph", "Khumba", "Big Hero 6", "Coco". Noutatea ediţiei din acest an o constituie proiecţiile de filme româneşti: "Două Lozuri", "Minte-mă frumos" şi "Nunta Mută". Evenimentul este organizat de Primăria Capitalei prin Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, accesul fiind gratuit. Precedenta ediţie a CineParK s-a derulat între 7 iulie şi 6 august 2017. Timp de cinci weekenduri, amatorii de filme vizionate în aer liber au putut urmări aproximativ 30 de filme de referinţă, aparţinând tuturor genurilor cinematografice. Printre cele mai cunoscute titluri care au fost proiectate pe ecranul din Parcul Herăstrău s-au numărat "Fast and Furious", "What Happens in Vegas", "The King's Speech", "Midnight in Paris". Una dintre cele mai lungi ediţii a CineParK a fost cea din anul 2014, care a ţinut timp de aproximativ trei luni, din 6 iunie până în 24 august. În zilele de sfârşit de săptămână au putut fi vizionate în jur de 60 de filme aparţinând genurilor dragoste, acţiune, comedie, science-fiction, dramă, musical, aventură şi fantasy. CineParK este un spaţiu dedicat oamenilor care caută neconvenţionalul şi care preferă să îşi petreacă timpul în aer liber, într-o atmosferă asemănătoare cu cea a unei grădini de vară, fiind o alternativă gratuită şi accesibilă la cinematograful clasic. AGERPRES/(Documentare - Horia Plugaru, editor: Liviu Tatu, editor online: Daniela Juncu)