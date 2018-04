Cea mai batrana femeie din Germania a murit. A fost martora a doua Razboaie Mondiale

Edelgard Huber von Gersdorff google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Edelgard Huber von Gersdorff, care a fost martora a doua Razboaie Mondiale, a unei dictaturi si a destramarii Imperiului German, a murit la varsta de 112 ani si 123 de zile. Edelgard Huber von Gersdorff a murit la resedinta sa din orasul Karlsruhe. Pe 7 decembrie 2017 a sarbatorit implinirea varstei de 112 ani alaturi de familie si prieteni si a raspuns cu rabdare intrebarilor jurnalistilor. Edelgard Huber von Gersdorff a experimentat Imperiul si Republica de la Weimar, epoca nazista, Republica Federala si reunificarea. Ea s-a nascut in 1905, in Thuringia, ca un copil al unei familii de ofiteri si s-a mutat la Karlsruhe in timpul adolescentei. Ea a fost pasionatan de sport, dar la 22 d ...