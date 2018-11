Cea mai batrana femeie din judetul Iasi a implinit 104 ani. La multi ani

Maria Ilas din comuna Gorban s a nascut la 3 noiembrie 1914 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sambata, 3 noiembrie 2018, in comuna Gorban a avut loc o aniversare aparte. Maria Ilas, cea mai batrana femeie din judetul Iasi, a implinit 104 ani. Nascuta in secolul trecut, in anul in care incepea Primul Razboi Mondial, bunica Maria locuieste singura, fiind ajutata de persoanele apropiate. La aceasta frumoasa aniversare, decana de varsta a judetului nostru a avut parte de o surpriza din partea primarului comunei, Danut Rotaru. Edilul a venit in vizita la Maria Ilas si i-a adus un tort aniversar dar si lemne de foc pentru iarna. Nu ne ramane decat sa-i uram si noi "la multi ani" si batranete linistita. Daca ti-a placut articolul, te ...