Cea mai buna dieta pentru curatarea ficatului

Pe langa adaugarea in dieta a unor alimente benefice pentru ficat, este necesar sa le eviti pe cele care impiedica procesul natural de curatare a acestui organ. Ficatul este un organ extraordinar, care indeplineste numeroase functii in organism, drept pentru care este necesar sa il mentii sanatos. In general, o alimentatie echilibrata este de ajuns, insa, daca nu mananci sanatos, iti recomandam sa incerci urmatoarea dieta pentru curatarea ficatului. Care este rolul ficatului? Rolul principal al ficatului este de a indeparta substantele nocive din organism, inclusiv oxidantii. In plus, acest organ elimina hormonii in exces, drept pentru care proasta functionare a ficatului poate ...