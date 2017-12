Cea mai mare eroare a Nadiei Comaneci in America! Desi se iubea cu Constantin Panait, barbatul cu care fugise din Romania, fosta mare sportiva intentiona sa dea ochii cu sotia acestuia si sa-i ceara "binecuvantarea"

Nadia Comaneci 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nadia Comaneci s-a iubit cativa ani cu Constantin Panait, barbatul care a ajutat-o sa scape din Romania comunista. La 28 de ani, Nadia Comaneci si-a schimbat radical viata la sfarsitul lunii noiembrie 1989, alegand sa fuga din Romania, initial in Ungaria, apoi in Statele Unite, unde a fost primita ca o regina pe 1 decembrie. Fosta mare gimnasta era insotita de Constantin Panait, un roman cu cetatenie americana care pusese la cale si fuga Nadiei din lagarul comunist, prezentat de "Zeita" drept iubitul ei. Cand presa de peste Ocean a chestionat-o pe Nadia despre starea civila a iubitului ei, care era casatorit si avea patru copii in Florida, romanca a declarat ca "nu conteaza acest asp ...