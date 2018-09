Cea mai mare greseala pe care o facem atunci cand punem varza la murat

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Acum ca a venit toamna, este momentul ideal in care se pune varza la murat Ce trebuie sa stii cand alegi varza? Sa fie bine coapta, indesata, alba si cu foi subtirele (sa-ti fie de folos la sarmale). Iar saramura se pregateste pe cantar: la fiecare 10 litri de apa cate 500 gr de sare grunjoasa, din cea potrivita pentru muraturi. Cureti bine butoiul de varza (il speli si-l zvanti) apoi asezi pe fundul lui cativa butuci (mai scunzi) de lemn. Azvarli deasupra lor condimentele: crengute de cimbru, piper (legat in saculete de tifon), marar uscat. Cureti si tai morcovi si radacini de telina in felii rotunde, cureti si tai pe lungime radacini de hrean – si le arunci si pe ele in butoi (poti sa le pui pe toate ori numai o parte ...