Cea mai mare pensie din Romania: 12.000 de euro. Cum este posibil?

cupon pensie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cea mai mare pensie platita de Casa Nationala de Pensii in aprilie 2018 depaseste 56.800 de lei brut, adica echivalentul a putin peste 12.000 de euro, si o incaseaza un magistrat pensionar, au spus oficialii institutiei exclusiv pentru ECONOMICA.NET. Un magistrat pensionar ia cea mai mare pensie civila (adica pensie platita de Casa Nationala de Pensii Publice) din Romania. Acesta a incasat o pensie de serviciu in valoare de 56.816 lei brut in aprilie 2018, au spus pentru Economica.net oficialii Casei Nationale de Pensii Publice. Persoanele fizice si juridice din Romania cotizeaza obligatoriu cu suma de 53.207 lei la pensia de peste 56.800 de lei brut lunar a magist ...