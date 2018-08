Cea mai mare si frumoasa cascada din Romania asteapta sa fie vizitata! Veti avea parte de un concediu nemaipomenit - VIDEO

Cascada Cailor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cascada Cailor este considerata cea mai mare cascada din Romania datorita dispunerii ei in trepte si a faptului ca are o cadere de apa de 90 de metri. Cascada este situata in apropiere de statiunea Borsa, la altitudinea de 1300 de metri in Muntii Rodnei si are o cadere de apa de 90 de metri. Desi s-ar putea crede ca denumirea cascadei are la baza o legenda, asa cum au de altfel multe alte locuri minunate din tara, in acest caz se pare ca numele cascadei a fost dat de o intamplare adevarata. Cum hergheliile de cai ale localnicilor erau lasate sa pasca in zona, din primavara pana toamna, acestea au fost atacate de catre ursi. Caii incoltiti s-au retras catre cascada si in vreme ce unii au fost prinsi in ...