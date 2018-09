Cea mai mare tranzactie din Europa de Est depinde de vanzarea unei fabrici din Iasi: Milionarul Stefan Vuza cauta cu disperare sa faca rost de bani

Stefan Vuza Iasitex google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Omul de afaceri care controleaza SCR Group se afla intr-o criza adanca si cauta cu disperare sa faca rost de bani pentru cea mai mare tranzactie realizata in Europa de Est in acest an • Privatizarea Combinatului Oltchim Ramnicu Valcea, pentru care Stefan Vuza a asigurat ca va plati 127 milioane de euro, are ca termen de plata data de 17 octombrie 2018 • Pentru a face rost de bani, presedintele SCR Group a devalizat mai multe fabrici pana in prezent si incearca sa vanda tot ce exista la Iasitex SA si sa disponibilizeze personalul fara plata salariilor compensatorii • Avand in vedere faptul ca majoritatea societatilor din grupul SCR au fost vandute pe bucati, iar terenurile, fol ...