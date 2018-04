Cea mai puternica reteta recomandata de o bunicuta de 89 de ani din Iasi: antidotul ficatului gras. Sucul care curata ficatul in 72 de ore. Repeta cura pentru rezultate de durata!

Nu ai nevoie de doua ingrediente pentru a-ti curata ficatul si a-ti intari imunitatea. Vezi care sunt si cum trebuie sa le prepari.

Pentru aceasta bautura miraculoasa nu ai nevoie decat de lamaie si zer. Zerul este bogat in acid lactic, enzime, proteine, vitaminele B6, B2, B12, K si C, potasiu, calciu, magneziu, fostof si amino-acizi, potrivit worldhealthinfo.net.

De sute de ani, este folosit ca remediu pentru stimularea apetitului si imbunatatirea digestiei. Studiile din zilele noastre au dovedit ca previne hipertensiunea, micsoreaza considerabil riscul de atac cerebral sau infarct, regleaza nivelul de colesterol, creste masa musculara, previne osteoporoza, intareste sistemul imunitar si te scapa de stres.

Pentru aceasta bautura, trebuie sa fierbi un litru de lapte si sa adaugi in el sucul de la o lamaie, cat este inca fierbinte. Lasa-l sa se raceasca si vei observa ca un lichid verzui si transparent se va forma la suprafata. Acesta este zerul pe care trebuie sa il bei. Pune-l intr-un recipient separat si pastreaza-l la frigider. La fiecare masa, amesteca o lingura de zer cu 200 de ml de apa si bea zeama obtinuta. Cu aceasta solutie vei scapa si de arsurile stomacale.

Prof. Yaman Tokat, chirurg turc cu o experinta medicala de peste 40 de ani, a dobandit titulatura de „numarul 1 mondial in transplat si chirurgie hepatica”, facand mii de astfel de interventii si fiind cel care a implementat transplantul hepatic in Turcia, transformandu-l intr-o operatie „de rutina” cu 95% rata de succes.

Profesorul Tokat adesea viziteaza Romania si ofera consultanta medicala si, astfel, ne-a oferit informatii pretioase despre diagnosticarea si tratamentul bolilor hepatice.

Circula o vorba din popor care spune ca ficatul nu doare. De asemenea, mai exista si acea consolare dupa o perioada de exces alimentar, „lasa ca ficatul se regenereaza”. Adevarul din spatele acestor mituri l-am aflat chiar de la cel mai bun in domeniu, de la Prof. Yaman Tokat, chirurgul care a salvat mii de vieti prin transplant hepatic in Turcia, dar si in intreaga lume.

In primul rand, cat de raspandita este „boala ficatului” in Romania si la nivel global? „Bolile de ficat sunt din ce in ce mai numeroase in intreaga lume. Inainte, cancerul hepatic era pe locul 7 in cele mai agresive si des intalnite forme de cancer. Acum doi ani a ajuns pe locul 5, iar anul acesta e pe locul 3. In fiecare an, 1 milion de oameni mor de cancer hepatic. Si tot fiecare an, foarte multi oameni sunt diagnosticati cu aceasta boala.

Cei cu ficat gras, care duc o viata sedentara si nu au o dieta sanatoasa, se expun unui pericol foarte mare. In Romania vad foarte multi pacienti cu hepatocarcinom, cancer al ficatului, cat si colangiocarcinom, cancer al ductelor biliare. Cred ca romanii, cat si toti oamenii din lume, devin din ce in ce mai grasi. Astfel apare ficatul gras. Iar ficatul gras duce la stenoza si de la stenoza se ajunge la cancer. Problema este ca oamenii merg foarte tarziu la spital. Chiar si cand aveti mici dureri sau simptome care pot parea nesemnificative, e bine sa consultati un medic”, a spus Prof. Tokat.

Boala ascunsa

Totodata, se intampla ca o mare parte din pacienti sa isi efectueze analizele de rutina, anual, iar la un moment dat descopera ca au o boala avansata a ficatului. Acest scenariu este unul foarte comun si chirurgul ne explica de ce: „Tumorile hepatice sunt alcatuite din celule hepatice si se comporta in prima faza exact ca si ficatul. De aceea, oamenii nu-si dau seama ca au o boala grava la ficat decat atunci cand e prea tarziu, cand cancerul a ajuns la un stadiu avansat. Orice durere in partea dreapta a abdomenului superior este un motiv sa va adresati medicului, daca suferiti de diabet sau daca sunteti peste greutatea normala, ori daca in trecut ati suferit de obezitate si daca aveti in familie persoane care sufera de boli hepatice, obligatoriu trebuie sa va monitorizati sanatatea ficatului anual”.

Cand doare ficatul

Asadar, ficatul doare, dar atunci cand simtiti orice fel de disconfort trebuie sa apelati la un consult de specialitate, in special unul imagistic. „Ficatul doare cand capsula ficatului este sub presiune. El nu doare in mod obisnuit, ci doar atunci cand se mareste. Iar acesta e semnul unei boli sau a unei tumori”, aprofundeaza medicul turc.

Profesorul indeamna ca toti cei care suspecteaza o problema hepatica sa nu apeleze doar la analizele clasice de laborator, ci la teste imagistice: ecografie, computer tomograf sau RMN.

Cel mai eficient tratament in cancerul hepatic la ora actuala

Optiunile pentru tratarea cancerului hepatic, care este unul foarte agresiv, sunt numeroase, dar principala solutie este inlaturarea chirurgicala a partii bolnave sau transplantul intregului organ. „Chirurgia hepatica se imbunatateste constant. Acum zece ani nu operam prea multi pacienti, foarte multi erau considerati inoperabili. Acum operam 95% dintre pacienti prin diverse metode si tehnici. Acum combinam interventia cu embolizarea venei porte pentru a creste partea sanatoasa a ficatului, folosim radioembolizarea pentru a micsora tumorile cat si lobul ficatului, acum putem divide ficatul. Deci avem foarte multe optiuni. In tratarea cancerului hepatic chirurgia este cea mai buna solutie, insa nu este niciodata singura in procesul de vindecare. Pacientul trebuie sa urmeze si un tratament citostatic si radioterapeutic. Exista acum si imunoterapia. Este un tratament de multe ori foarte eficient”, ne-a explicat somitatea in domeniul chirurgiei hepatice.

Simptomele suferintei hepatice:

oboseala; ● paloare sau culoare galbena a pielii si a ochilor (icter); ● ascita; ● encefalopatie; ● schimbari bruste de comportament – vorbit mai lent, miscari lente si nesigure; ● schimbarea programului de somn.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.