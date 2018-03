Cea mai sanatoasa leguma din lume, pe care noi am uitat-o aproape complet

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Conform unui studiu recent, aceasta planta uimitoare este in prezent cea mai sanatoasa leguma de pe planeta. Va tot spun acest lucru inca de la inceputul articolului si mai mult ca sigur va intrebati de ce. De ce macrisul este cea mai sanatoasa planta de pe planeta? Ei bine, trebuie sa stiti ca macrisul opreste si reduce stresul oxidativ, creste efectul antioxidant, purifica sangele, stimuleaza apetitul si curata intregul corp. Multi dintre cei care totusi consuma aceasta leguma o consuma sub forma de suc proaspat. Astfel, ei sunt de parere ca este foarte bine sa consumam suc de macris in ratie de 1:5 (1- suc de macris si 5 cesti de apa) intrucat este o planta foarte puternica si poate inflama stomacul si gatul daca beti suc de ...