Cea mai scurta casnicie! Un mire s-a uitat in noaptea nunții in telefonul soției. A citit primul mesaj, iar apoi a cerut divorțul! SMS-ul nu era de la un barbat

Un mire din Arabia Saudita a decis sa puna capat casniciei imediat dupa petrecerea de nunta. Acesta era extrem de deranjat de faptul ca mireasa, in loc sa petreaca timpul cu el, statea in permanenta cu telefonul in mana, butonandu-l cu insistenta. Desi a incercat sa isi pastreze rabdarea, la un moment dat, barbatul a […]

