Cea mai simpla metoda pentru a readuce hainele intrate la apa la dimensiunile normale

Rufe la spalat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ni s-a intamplat fiecaruia dintre noi si nu am fost deloc fericiti, mai ales daca victima a cazut un tricou sau o bluza noua pe care nu am apucat nici macar sa o purtam. Nicio problema, solutiile sunt mult mai usoare decat ne-am imaginat si le regasiti in articolul de mai jos. Sa incepem cu prima reteta din seria cum intinzi la loc hainele care au intrat la apa. Turnati apa calduta intr-un lighean intr-un volum care sa corespunda dimensiunii articolului vestimentar. Turnati o lingura de balsam de par si amestecati apoi pentru a se dilua. Daca in lighean turnati mai multa apa, atunci puteti folosi pana la trei linguri de balsam. Inmuiati tricoul sau bluza in apa timp de 30 de minute dupa care stoarceti ...