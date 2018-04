Cea mai socanta imagine de la inmormantarea Ionelei Prodan! Fiicele cantaretei, sfasiate de durere

A fost o zi neagra, joi (19 aprilie), pentru familia Ionelei Prodan, dar mai ales pentru fiicele ei, Anamaria si Anca. Cele doua au plans in hohote, in timp ce si-au condus mama pe ultima drum. A fost poate cea mai dureroasa zi din viata fetelor regretatei cantarete de muzica populara. Fata cea mica, Anca, s-a intors de urgenta din S.U.A, pentru a-si lua ramas bun de la mama ei, iar Anamaria s-a ocupat de tot ce a tinut de inmormantare.

Tremurand si abia tinandu-se pe picioare, Anamaria si Anca au izbucnit in hohote, in timp ce sicriul mamei lor era condus pe brate spre mormant. Interpreta de muzica populara isi va face somnul de veci la Cimitirul Bellu din Capitala, langa primul ei sot, Traian Tanase. Slujba a inceput la ora 12, iar in capela au intrat doar familia si apropiatii Ionelei Prodan. In curtea bisericii au venit in jur de 2.000 de oameni, care au vrut sa-i aduca un ultim omagiu interpretei.

Anamaria Prodan i-a respectat dorinta mamei ei

Slujba de plecetuire a mormantului a inceput la ora 13:45 si a fost poate cel mai dureros moment pentru fetele Ionelei Prodan, care au inceput sa planga in hohote cand au vazut sicriul coborat in cavou. Slujba a fost oficiata de opt preoti. Ionela Prodan a fost inmormantata in costumul popular confectionat chiar de mama ei, asa cum si-a dorit. Ea a lasat limba de moarte ca vrea sa fie inmormantata intr-un sicriu alb.

