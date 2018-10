Cea mai veche ciocolata din lume e mai „batrana” decat Iisus

Ciocolata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primii arbori de cacao au inceput sa fie cultivati in urma cu 3.600 de ani, conform cercetatorilor. Primul arbore de cacao „domesticit” a fost asa-numitul Criollo. Compania de ciocolata Mars a finantat o cercetare in urma careia a fost descoperit asa-zisul print al arborilor de cacao, rarul Criollo. In studiu au fost implicati 18 oamenii de stiinta si 11 institutii. Ei au descoperit ca domesticirea arborilor de cacao a avut drept scop gasirea unor arome mai bune a boabelor si dezvoltarea unei rezistente mai puternice in fata bolilor – doar ca pretul platit pentru atingerea acestor idealuri a fost scaderea randamentului recoltelor. In urma studiului, cercetatorii au descoperit ca arborele ...