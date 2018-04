Cea mai veche rețeta de mici. Acesta este secretul micilor delicioși!

ShareTweet Îti prezentam cea mai veche reteta de mici cunoscuta in popor. Pregatirea compozitiei dureaza cel mult 35-40 de minute, iar gatirea micilor in jur de 30 de minute. Ingrediente: • 1 kg carne tocata (amestec de porc si vita) • 250 de ml de fiertura din oase de vita • 4 catei de usturoi • o lingurita de bicarbonat de sodiu • condimente dupa gust (sare, piper, cimbru, boia) Mod de preparare: Desi vei folosi carne tocata de la bun inceput, sfatul nostru este sa o mai dai o data prin masina de tocat sau prin robotul de bucatarie.Este un pas important pentru obtinerea unei paste cat mai moi si mai omogene. Toarna treptat fiertura de oase, amestecand continuu. Practic ii framanti in mod asemanator cu coca de paine, asta pana cand carnea se omogenizeaza cu fiertura. Adauga condimentele dorite si amesteca viguros pasta de carne, apoi adauga si usturoiul pisat in prealabil, si mai omogenizeaza preparatul inca o data. Bicarbonatul trebuie adaugat abia la final. Poti sa si gusti amestecul, daca vrei, ca sa te asiguri ca este suficient de condimentat. Am ajuns la pasul cel mai important pentru obtinerea unor mici cu adevarat savurosi! Secretul este sa nu pui micii imediat pe gratar! Taie-i sau modeleaza-i in rulouri si tine micii cruzi la frigider intre 5 si 10 ore pentru ca mirodeniile sa-si lase bine aroma. Ca sa te asiguri ca micii ies crocanti la exterior, dar fragezi si suculenti la interior, pune-i la rumenit doar atunci cand gratarul este bine incins. Prajeste micii cate 2-3 minute pe fiecare parte, dupa care mai lasa-i la fript cel mult 7-8 minute ca sa nu se arda!Ca sa te asiguri ca sunt patrunsi, “bate-i” pe gratar cu o furculita, iar daca acestia “sar”, inseamna ca sunt tocmai buni pentru a fi dati la o parte de pe gratar. Sursa – culinar.bzi.ro ShareTweet