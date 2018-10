Ceaiul care distruge celulele canceroase in 48 de ore. Cum il prepari

Ceaiul care distruge celulele canceroase în 48 de ore se prepară din păpădie. Cercetarile efectuate la Universitatea din Windsor, Canada, au scos la lumina efectele benefice ale acestei plante, dand astfel o sansa in plus pacientilor cu cancer. Cercetările arată că păpădia dezintegrează celulele canceroase în 48 de ore, fără a afecta și celulele sănătoase. […] Articolul Ceaiul care distruge celulele canceroase în 48 de ore. Cum îl prepari apare prima dată în AM Press.