Ceaiul care i-a uluit pe medici. Te poate scapa de hipertensiune

Hipertensiunea arteriala este o afectiune cu care se confrunta o multime de oameni, indiferent de masa corporala sau varsta. In multe cazuri, hipertensiunea ramane nediagnosticata, intucat simptomele ei sunt greu de recunoscut, potrivit healthambition.com. Un remediu natural pentru hipertensiune este un ceai concentrat, din plante medicinale. Ai nevoie de flori de paducel, frunze de afin, traista-ciobanului, hibiscus, patrunjel si lucerna. Lasa toate aceste plante in apa fierbinte timp de 10 minute, dupa care strecoara ceaiul. Bea cate o cana de doua ori pe zi.