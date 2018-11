Ceaiul care poate dizolva pietrele la rinichi intr-o zi. Nu te costa mai mult de 1 leu

ceai

Aveti pietre la rinichi? Va prezentam un remediu care vi le poate elimina, chiar distruge, fara niciun disconfort.Este vorba de o bautura miraculoasa, care dizolva calculii renali intr-o singura zi.

Iata reteta: se pune la fiert un litru de apa in care se adauga 250 g radacina de patrunjel curatata si tocata marunt sau data pe razatoare.

Fiertura trebuie sa ramana pe foc pana scade la aproximativ o cana. Apoi, se strecoara lichidul si se imparte in trei cescute, potrivit topremediinaturiste.ro. O cescuta de lichid se ia dimineata, pe stomacul gol, a doua cescuta se ia dupa-amiaza si a treia seara, pe stomacul gol.

In timpul zilei nu se mananca absolut nimic. Pana a doua zi, piatra se transforma in nisip, iar acesta va fi eliminat prin urina. Este un tratament de o zi.

Radacina de patrunjel - beneficii pentru sanatate

Continutul bogat de vitamina A si C are un puternic efect antioxidant, detoxifiant, antialergic, antitumoral, tonifica ficatul, stimuleaza activitatea vezicii biliare, fluidifica secretiile, antispastic,relaxeaza fibrele musculare netede intestinale, gastrice, bronsice, intareste sistemul imunitar,are efect vasodilatator, regenereaza peretele vascular, mentine elasticitatea vaselor, are efecte afrodisiace si asigura o buna functionare a aparatului genital.

De asemenea, patrunjelul limiteaza procesele inflamatorii, are efect antirahitic, antiscorbutic, vermifug, diuretic, neutralizeaza efectele intoxicatiei cu tutun, alcool, alimentatie excesiva cu carne sau prelucrata industria si contine uleiuri volatile cu efect antitumoral.

Patrunjelul - Indicatii terapeutice

Consumat crud sau sub forma de infuzie, decoct, patrunjelul este eficient in tratarea edemelor, infectiilor, asteniei, tulburarilor de circulatie sanguina, hipertensiunii, bolilor reumatice, anorexiei, meteorismului si colicilor abdominale, astmului bronsic, amenoreei si elimina halena (respiratia urat mirositoare). Sub forma de gargara, bai sau spalaturi locale, patrunjelul ajuta la vindecarea plagilor, intepaturilor deinsecte, a conjunctivite, amelioreaza contuziile si pigmentatiile pielii si inlatura durerile dentare.

Patrunjelul contine mai mult fier decat spanacul si mai mult fluor decat orice alt aliment, contribuind astfel la mentinerea unei danturi si a unei osaturi puternice. De asemenea, o legatura de patrunjel furnizeaza mai multe proteine decat 2 oua, devenind un aliat de nadejde in curele de slabire, deoarece confera senzatia de satietate.

Frunzele si tulpinile de patrunjel neutralizeaza si ajuta la eliminarea toxinelor din organism si sunt eficiente in toate afectiunile ficatului, inclusiv la ciroze sau hepatite, distrugand germenii patogeni si chiar diferite virusuri. In plus, datorita calitatii sale de excelent antioxidant, patrunjelul consumat zilnic de 3 ori pe zi, cate 20 ml de suc impreuna cu alte sucuri naturale ajuta foarte mult la vindecarea cancerului. Sucul proaspat se poate consuma in timpul tratamentului cu citostatice, ajutand la diminuarea efectelor negative ale medicamentelor si la distrugerea celulelor canceroase.

Patrunjelul - Precautii si contraindicatii

Consumul de patrunjel este contraindicat femeilor gravide si celor care alapteaza deoarece planta contine apiol (estrogen natural) care stimuleaza contractia uterina si diminueaza secretia lactata.

Patrunjelul - In cosmetica

Patrunjelul este un ingredient natural care nu trebuie sa lipseasca din trusa de ingrijire a pielii. Din sucul de patrunjel se poate face o masca care se aplica pe fata si care are rolul de a regenera, de a improspata si de a conferi stralucire tenului. De asemenea, masca poate ajuta la eliminarea pistruilor si a petelor cauzate de inaintarea in varsta.

