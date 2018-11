Ceaiul care te scapa de streptococul in gat, gripa si infectiile sinusurilor – vezi cum se prepara

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oregano este utilizat pe scara larga in intreaga lume in multe gospodarii. Are o aroma puternica si multe proprietati benefice. Timp de mai multe secole a fost folosit ca remediu natural, deoarece are antioxidanti foarte puternici, precum timolul si multe substante fitonutrienice care revitalizeaza si protejeaza celulele deteriorate. Membrana noastra de ADN este afectata de radicalii liberi, care determina, in cea mai mare parte, dezvoltarea multor boli cronice. De asemenea, in oregano sunt multe minerale si vitamine, inclusiv calciu, potasiu, zinc, magneziu, fier, vitamina A, vitamina C, vitamina E si acizii grasi Omega-3. Exista, de asemenea, uleiuri volatile care au proprietati puternice anti-fungice, carminative, anti-malari ...