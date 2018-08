Ceaiul de gutui reface celulele ficatului, sustine functia stomacului si pancreasului

Ceai de gutui google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toate partile componente ale gutuiului se folosesc in scopuri terapeutice: frunzele, fructele, samburii, cotorul fructului si chiar scoarta de pe crengutele tinere ale gutuiului. Cu un continut ridicat de apa (70-72%), zaharuri (6-13%), vitamine (A, B, PP) si minerale (calciu, fier, fosfor, potasiu), gutuile aduc beneficii sanatatii daca sunt consumate ca atare, sub forma de remedii naturiste, fie folosite la prepararea deserturilor. Sub forma de infuzie, decoct, macerat, emulsie sau lichior medicinal, gutuile au grija de sanatatea digestiva, de problemele respiratorii, dar si de arsuri sau eczeme. Nici frunzele de gutui nu sunt de neglijat. Ele contin acizi organici, dintre care acidul quinic are cea ...