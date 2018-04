Ceaiul de Leurda potoleste palpitatiile, regleaza ritmul inimii si va ajuta sa slabiti mai usor

leurda

Leurda (allium ursinum), cunoscuta in popor si sub numele de usturoita sau usturoiul salbatic, este un veritabil medicament al primaverii, pe care il putem culege direct din natura.

O gasim de asemenea la discretie pe tarabele din piata, alaturi de alte verdeturi binefacatoare de sezon: urzici, stevie, spanac, salata verde.

Din leurda putem prepara foarte multe leacuri cu efect preventiv si terapeutic: tinctura, ulei, infuzie, suc.

Are o forta depurativa impresionanta. Curata sangele, stomacul si intestinele. Terapeuta Maria Treben spune ca este bine sa pastram aceasta planta sub forma de tinctura, pentru a putea beneficia de actiunea ei purificatoare si dupa incheierea sezonului, pe tot parcursul anului.

Un alt mod de preparare dorim insa sa va prezentam in acest articol. Este vorba despre ceaiul de leurda, care poate fi consumat cu succes de catre cei care au probleme cu inima, sufera de afectiuni ale pielii sau au nevoie de o detoxifiere naturala a organismului, fara de care tratamentele conventionale nu au rezultate optime.

Cercetatorii de la Centrul de Medicina de la Universitatea Georgetown, Washington, sustin ca leurda are o eficienta mai mare asupra tulburarilor sistemului cardiovascular chiar si decat usturoiul.

Studiul realizat pe sobolani, a aratat ca animalele hranite cu leurda au avut o scadere mai mare a tensiunii arteriale sistolice si a colesterolului total decat in cazul animalelor hranite cu usturoi.

Cercetatorii bulgari au descoperit ca florile si frunzele de leurda din Bulgaria au o concentratie mare de compusi sulfurici. Leurda a demonstrat proprietati antimicrobiene si antifungice.

Un studiu recent, din 2016, publicat in International Journal of Molecular Science, a aratat ca leurda are efecte cardioprotectoare complexe pe animale. Autorii studiului sunt de parere ca aceasta ar putea fi utilizata in viitor pentru preventia si terapia tulburarilor aterosclerotice.

Potrivit unui articol aparut in revista Leacuri Manastiresti, ceaiul de leurda este util si pentru reglarea ritmului inimii la persoanele cu palpitatii sau aritmie cardiaca sau cu fluctuatii ale tensiunii arteriale.

Se foloseste 1 lingura de frunze uscate de leurda la 1 cana cu apa clocotita. Dupa 10 minute de infuzare, se strecoara si se adauga 1 lingurita de miere. Se bea cate 1 cana pe zi, timp de o luna. In timp, palpitatiile dispar, iar tensiunea arteriala se stabilizeaza.

