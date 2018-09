Ceaiul de plante, primul medicament al romanilor

ceai

Ceaiul a patruns in Europa prin secolul al XVII-lea, gratie unor marinari englezi care, ca pe ceva nou, nemaivazut, l-au adus cadou rudelor si prietenilor.



La englezi, moda ceaiului a prins imediat, Ducesa Anna de Bedford consacrand chiar traditia ceaiului de la ora cinci, existenta si azi, cu scopul de a preveni durerile de stomac pe care le provoca distanta prea mare dintre masa de pranz si cea de seara.



La nivel mondial, din punct de vedere cantitativ, ceaiul este a doua bautura consumata dupa apa. Ceaiul se bea pentru a hidrata, ca pretext pentru socializare ori ca leac.



La noi, la romani, ceaiul de leac, cel preparat din plante, sub forma de infuzii, a prins cel mai bine, stiut fiind ca, in caz de vreo durere sau indispozitie, ceaiul este primul medicament la care apeleaza oricine.



Floarea de tei, cel mai folosit ceai de la noi are numeroase efecte benefice pentru sanatate, fiind, in acelasi timp, si un calmant general, pe care poti sa-l folosesti cu incredere cand te supara stomacul pe fond de stres.



Roinita scade tensiunea, linisteste sistemul nervos, ajuta la digestie, este eficienta in afectiuni febrile. Supranumita si "iarba scolarilor", roinita stimuleaza capacitatea mentala, concentrarea si memoria. In perioada tezelor si examenelor, dati copiilor sa bea cate o cana de ceai de roinita si nu le mai cumparati de la farmacie pastille de memorie.



Urzica detoxifica sangele si purifica organismul. In scop terapeutic, de la urzica se foloseste totul: radacina, tulpina, frunzele si florile. Pentru ca au un continut bogat de vitamine si minerale, urzicile sunt folosite inca din cele mai vechi timpuri, atat ca aliment, cat si ca medicament, pentru detoxifierea organismului si regenerarea lui.



Sunatoarea, planta linistii si a somnului sanatos, recunoscuta de specialisti drept cel mai puternic antidepresiv natural de la noi, se foloseste si in dischinezii biliare si impotriva gastritei. Infuzia de sunatoare se prepara turnand o cana de apa clocotita peste o lingurita de floare uscata si maruntita.



Papadia, buruiana aceea enervanta care creste peste tot, a fost folosita ca remediu naturist din cele mai vechi timpuri, iar calitatile terapeutice i-au fost reconfirmate de oamenii de stiinta in laboratoare. Papadia poate fi utila in caz de hipertensiune, diabet, in curele de slabire, la eliminarea excesului de apa din organism, fiind si un foarte bun diuretic.



Ca sa prepari un ceai bun, un leac de nadejde, nu fierbe plantele niciodata. Toarna apa fierbinte peste plante si nu lasa la infuzat mai mult de 4 - 5 minute. Prepara atat ceai cat bei o data.



Nu prepara ceai pentru toata ziua pentru ca isi pierde din calitati. Poti avea intotdeauna un ceai proaspat, la serviciu, in concediu ori in deplasare daca ai la tine in geanta un fierbator mic si pliculete din ceaiul preferat.

