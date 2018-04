Ceaiuri utile in tratamentul bolilor hepato-biliare

ShareTweet Colecistul si ficatul sunt organele cele mai agresate de alimentatia din zilele noastre, saraca in elemente nutritive, dar bogata in aditivi alimentari. Dischinezia biliara, litiaza biliara, steatoza hepatica, hepatita si chiar ciroza, sunt doar cateva dintre afectiunile care supara tot mai multe persoane. Iata cateva plante medicinal utile in tratamentul bolilor hepato-biliare: Pentru dischinezia biliara Plantele indicate in tratamentul acestei afectiuni sunt: anghinarea, papadia, cicoarea, ghintura, rostopasca, fructele de maces, iarba mare, salvia, sunatoarea, florile de galbenele, ungurasul si volbura. Infuzia de rostopasca se face din 1/2 lingurita planta uscata si maruntita la o cana cu apa. Se iau 2 lingurite infuzie la 3 ore. Pentru dureri in zona colecistului se poate folosi un ceai preparat din frunze de anghinare (90 de parti) si menta (10 p). Se pune o lingura din amestecul de plante maruntite la 200 ml apa clocotita si se infuzeaza timp de 15 minute. Infuzia se strecoara si bea cat mai calda, cu inghitituri mici, dupa mese. Se beau 3-4 ceaiuri pe zi. Tratamentul trebuie prelungit timp de mai multe saptamani cel putin, pina la disparitia simptomelor neplacute. Pentru litiaza biliara Sunt indicate plante cu actiune antispastica, coleretica, colagoga, stimulatoare a formarii bilei si a drenajului biliar. Astfel de plante sunt: albastrelele, brusturele, iarba mare, menta, matasea de porumb si turita mare. Infuzia de turita mare, cit si cea de albastrele, se prepara dintr-o lingurita de planta uscata la o cana de apa clocotita si se beau 2-3 cani pe zi. De la brusture se foloseste radacina, uscata si macinata. Se prepara sub forma de decoct (fiertura), din 3 linguri de pulbere la 1 litru de apa. Intreaga cantitate se bea pe parcursul unei zile. Din matasea de porumb, uscata si maruntita (se recolteaza verde si apoi se usuca), se face infuzie cu 2 linguri la cana si se beau cite 2 linguri la interval de 2-3 ore. Continuarea pe sanatate.bzi.ro ShareTweet