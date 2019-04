Cearta pe moștenirea lui Tom Petty: Vaduva muzicianului și fiicele acestuia au ajuns in justiție

Văduva muzicianului american Tom Petty și cele două fiice ale acestuia sunt implicate au ajuns în justiție pentru respectarea testamentului artistului și pentru muzica inedită a acestuia, relatează nme.com, potrivit Mediafax.

Neînțelegerile au pornit după ce văduva lui, Dana York Petty, a depus documente în instanță care atestă că deține controlul asupra moșternirii artistului. Fiicele lui Petty dintr-o căsnicie anterioară, Adria și Annakim, susțin că tatăl lor a dorit ca și ele să aibă drepturi asupra operei lui.

Dana York Petty a afirmat că cele două femei o împiedică să se ocupe de moștenire, dar și că i-au insultat pe foștii colegi de trupă ai regretatului său soț.

Acuzațiile sunt negate de Adria Petty: "Nu sunt genul de persoană care să-și vadă violată toată viața. Să o văd denigrată. Să îl văd discreditat pe tatăl meu".

"Îmi pare rău că nu sunt un bărbat și că nu pot să îți câștig respectul prin munca și activitățile pe care le fac" a mai declarat fiica regretatului muzician.

Reclamația a făcut referire și la la blocarea lansării unor materiale solo înregistrat în urmă cu 25 de ani. Văduva rockerului american dorea să includă piesele nelansate pe o ediție aniversară de 25 de ani a albumului "Wildflowers", dar una dintre fiice, Adria, s-a opus și a încercat să blocheze procesul.

Adria Petty a înaintat o petiție prin care o acuza pe Dana York Petty că a ignorat două dintre dorințele menționate în testament de regretatul său soț. Ea susține că Dana ar fi primit o cerere de a transfera bunurile ce țin de "proprietatea artistică" în afara fondului care administrează moștenirea și într-o companie separată, care să fie condusă de ea și de cele două fiice.

Tom Petty s-a născut în statul american Florida în 1950. El a devenit celebru atât ca ca artist solo, cât şi ca membru al formaţiei The Heartbreakers şi al grupului The Traveling Wilburys. De-a lungul carierei, muzicianul, cunoscut pentru piese ca "Free Fallin'", "American Girl" și "Won't Back Down", a vândut peste peste 80 de milioane de albume. Acesta a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 2002.

Tom Petty a murit pe 2 octombrie 2017, la vârsta de 66 de ani.