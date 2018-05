Ceausescu a cerut inchiderea zonei: Nici in momentul de fata nu s-a putut gasi o explicatie precisa cu privire la ce se intampla aici

Ceausescu

Pe Valea Ialomitei, intre Lacul Bolboci si Scropoasa, se afla un loc unic in lume, care ascunde o sursa de apa misterioasa. Cu toate ca primele cercetari au fost efectuate in urma cu 88 de ani, nici in momentul de fata nu s-a putut gasi o explicatie precisa cu privire la ce se intampla aici.

In anul 1927 au fost efectuate primele cercetari in Muntii Bucegi, care au vizat zona cunoscuta drept “Sapte Izvoare”. Interesant este faptul ca, dupa ce au efectuat o analiza a apei, cercetatorii au ajuns la concluzia ca aceasta nu are nicio bacterie si nici azotati sau azotiti, fiind cea mai pura din lume. Au urmat si alte cercetari, inclusiv ale strainilor, iar rezultatele au ramas, de fiecare, neschimbate. Se presupune ca cele sapte izvoare sunt chiar “apa sfanta” a dacilor. Acestia credeau ca izvoarele aveau puteri miraculoase de vindecare. De altfel, pe scuturile de lupta ale dacilor se afla si simbolul celor sapte izvoare misterioase din locul pe care chiar il numeau “Zona Nemuririi”, scrie nationalisti. ro.

In anii 1981 –1982, si societatea Hidrotehnica a efectuat studii cu privire la misterioasa apa din inima Bucegilor, iar dupa aflarea rezultatelor, Nicolae Ceausescu a cerut ca toata zona sa fie inchisa. “Presedintele de atunci a fost informat ca aceasta sursa de apa este cunoscuta de peste 2.000 de ani si ca se gaseste in zona initiatica a dacilor, in Masivul Bucegi, ca scrierile vechi pomenesc despre o apa din care a baut Zamolxe inainte de a deveni zeu si ca exista un simbol al celor sapte izvoare pe scuturile dacice redate pe Columna lui Traian. Lui Ceausescu i-a sunat bine mai ales faptul ca acolo s-ar afla zona nemuririi, adica un punct energetic pozitiv. Dosarele de la Sapte Izvoare au fost redeschise dupa ‘90, iar testele recente au aratat ca informatiile lui Ceausescu nu erau chiar departe de realitate”, sustine Ion Olteanu, unul dintre cercetatorii fenomenelor stranii din Bucegi. Astfel, in timpul comunismului, apa de aici era consumata doar de familia Ceausescu.

Cu un debit de aproximativ 400 de litri pe secunda, apa izvoraste dintr-o grota in care se afla un imens lac subteran care nu a secat niciodata. Cercetatorii au doua ipoteze privind puritatea apei celor “Sapte izvoare”. Prima se refera la faptul ca este posibil sa treaca printr-un camp magnetic, fiind curatata astfel de toate impuritatile. A doua ipoteza implica existenta unui zacamant de argint pe langa care trec izvoarele, fiind impiedicata astfel dezvoltarea bacteriilor. Totusi, nu se stie daca vreuna dintre aceste variante este cea reala, astfel ca zona ramane in continuare invaluita in mister. Potrivit bioenergeticienilor, in zona exista energii pozitive foarte puternice. De altfel, de-a lungul vremii, au existat si marturii ale unor oameni care au sustinut ca s-au vindecat miraculos de anumite boli.

