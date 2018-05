Ceausescu a taiat in doua un bloc de 7.000 de tone, l-a mutat 70 de metri, 5 ore si 40 de minute. ”Ce, ba, vreti sa se vada Catedrala Reintregirii?” - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe 27 mai 1987, la ora 8.35, in Alba Iulia pornea la drum unul dintre cele mai grandioase proiecte romanesti din toate timpurile: taierea si mutarea unui bloc, cu tot cu oameni in el, asezat perpendicular pe Bulevardul Transilvaniei. Ceausescu a crezut ca specialistii vor sa faca loc privelistii Caterdalei Neamului, dar, pana la urma, a dat OK-ul. Povestea e cunoscuta. Ceea ce nu s-a vazut pana acum sunt aceste imagini in premiera E ora 8.35 fix, 27 mai 1987, cand blocul A2, parcat pe Bulevardul Transilvania din Alba Iulia pleaca la drum, intr-o calatorie de 5 ore si 40 de minute. 7.600 de tone aveau sa fie taiate in doua iar o parte dintre ele mutate mai bine de 70 de metri gratie unor minti luminate, inginerii romani. Poveste ...