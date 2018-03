Ceausescu si dreptul de a purta par lung! Iata adeverinta care iti conferea acest drept

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De mult par apuse vremurile alea, trecut-au anii si lumea incepe sa uite, ceea ce nu-i chiar bine. Intr-o societate care se declara libera in gandire, lucrurile par sa fi ajuns cam in acelasi punct in care erau in urma cu peste 30 de ani. Polarizarea societatii pare sa se implinit intr-un mod mai acut, antrenand mase mai mari, nu mai suntem multi impotriva unei minoritati de partid si de stat, ci noi, impotriva noastra. Claudiu Manda, dupa audierea lui Florian Coldea in cadrul comisiei SRI: "Am discutat din pacate doar o parte din aspectele pe care am fi vrut sa le lamurim" - LIVE TEXT Ideile nu mai pot fi impartasite si dezbatute cu argumente, si mai degraba luam piatra sa dam primii. Si, suprinzator, nu minoritati ...