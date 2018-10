CEDO a respins apelul Romaniei si Lituaniei privind condamnarea in cazul inchisorilor CIA

CEDO google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a respins marti apelurile Lituaniei si Romaniei impotriva condamnarilor pronuntate de instanta europeana in luna mai pentru participarea la programul inchisorilor secrete al CIA, relateaza AFP. Curtea a dat deja dreptate unui numar de doi prizonieri de la Guantanamo, Abd al-Rahim al-Nashiri (contra Romaniei) si Abu Zubaydah (contra Lituaniei), care afirmau ca au fost detinuti in secret in aceste tari intre 2004 si 2006 si ca au fost supusi la diverse forme de violenta morala si fizica. Vezi si: Lovitura de proportii pentru Adrian Mutu! CEDO a dat dreptate TAS. "Jucatorul nu a facut proba acuzatiilor sale" Nici autoritatile de la Bucuresti si nici cele ...