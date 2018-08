Cei doi barbati, suspectati ca au agresat femeia-jandarm in Piata Victoriei, retinuti

Urmariti in direct pe site-ul Ziare.com ultima intalnire de duminica din Liga 1, din etapa cu numarul 4 a sezonului competitional 2018/2019, intre Gaz Metan Medias si FCSB, cu incepere de la ora 21.00.

Horațiu Mălăele este în doliu! Maestrul și-a pierdut astăzi mama și a făcut anunțul trist pe contul său de Facebook. (Promotiile zilei la monitoare) Horaţiu Mălăele își anunță prietenii virtuali că cea care i-a dat viața s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică. Actorul se afla în străinătate atunci când a aflat vestea […] The post Horațiu Mălăele, în doliu: ”Doamne, ai știre și de…” appeared first on Cancan.ro.